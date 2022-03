Aktivistin Park Ji-hyun leitet Dringlichkeitsausschuss der Regierungspartei

Photo : KBS News

Eine junge Aktivistin ist an die Spitze des Dringlichkeitsausschusses der Regierungspartei gerückt.Park Ji-hyun, bislang stellvertretende Leiterin des Parteiausschusses für Frauenangelegenheiten, wird Co-Chefin des Gremiums, teilte der Abgeordnete und zweite Co-Chef Yun Ho-jung am Sonntag mit.Die 26-Jährige war maßgeblich daran beteiligt, den "Nth room"-Skandal um die Erpressung von Frauen wegen Nacktvideos öffentlich zu machen. Die regierende Minjoo-Partei Koreas hatte sie im Januar angeworben.Park habe trotz Drohungen gegen sie gegen Unrecht angekämpft. Sie sei tapfer und entschlossen und verkörpere Werte und eine Denkweise, die in der Partei gebraucht würden, erläuterte Yoon. Er wies außerdem darauf hin, dass der Ausschuss zur Hälfte mit Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern besetzt worden sei.Weitere Mitglieder sind die früheren Abgeordneten Chai Yi-bai und Bae Jae-jeung sowie die amtierenden Abgeordneten Cho Eung-cheon und Lee So-young.