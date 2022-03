US-Sondergesandter fordert China zur öffentlichen Verurteilung von Nordkoreas Raketentests auf

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, hat China aufgefordert, Nordkoreas provokative Handlungen wie die Aktivitäten für einen Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) öffentlich zu verurteilen.Das US-Außenministerium bestätigte in einer Pressemitteilung am Sonntag (Ortszeit), dass Kim und sein chinesischer Amtskollege Liu Xiaoming am Donnerstag ein Telefonat geführt hatten. Kim habe Nordkoreas Raketentests scharf verurteilt.Laut dem Ministerium diente das Telefongespräch dazu, anzuprangern, dass Nordkorea am 26. Februar und 4. März Tests zur Erprobung eines neuen ICBM-Systems durchgeführt hatte.Kim habe gesagt, er sei besorgt, dass die fortgesetzten Raketenstarts Nordkoreas Entschlossenheit zeigten, seine Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen voranzutreiben und die Spannungen eskalieren zu lassen, hieß es.Kim betonte, dass die USA und China bei der regionalen Sicherheit gemeinsame Interessen teilten. Er forderte China auf, sich den USA anzuschließen, um Nordkoreas Raketentests öffentlich zu verurteilen.