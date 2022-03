Ausländer verkaufen im Februar für 2,58 Billionen Won koreanische Aktien

Photo : YONHAP News

Ausländer haben im letzten Monat an der südkoreanischen Börse mehr Aktien verkauft als gekauft.Nach Angaben der Finanzaufsicht am Montag verzeichneten Ausländer im Februar Nettoverkäufe in Höhe von 2,58 Billionen Won (zwei Milliarden Dollar). Damit wurden den zweiten Monat in Folge Nettoverkäufe verbucht.Grund sei eine eingetrübte Stimmung nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.Am Kospi-Markt tätigten Ausländer Nettoverkäufe in Höhe von 1,619 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar), am Kosdaq-Markt in Höhe von 961 Milliarden Won (777 Millionen Dollar).Anleger aus dem Nahen Osten verzeichneten Nettoverkäufe in Höhe von 300 Milliarden Won, solche aus Asien von 200 Milliarden Won. Die Nettoverkäufe durch Anleger aus Europa erreichten ein Volumen von 1,4 Billionen Won, die durch Anleger aus den Amerikas 700 Milliarden Dollar.Ausländer besitzen mit Stand Ende Februar börsennotierte Aktien im Wert von 724,9 Billionen Won (knapp 587 Milliarden Dollar). Das entspricht 28 Prozent des Gesamtwerts aller Aktien an der Börse.