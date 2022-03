Südkorea verlängert weltweite Reisewarnung erneut

Photo : YONHAP News

Südkorea hat angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante die weltweite Sonderreisewarnung erneut verlängert.Das Außenministerium gab am Sonntag die Entscheidung bekannt, die Reisewarnung für alle Länder und Gebiete mit Wirkung ab Montag für einen weiteren Monat zu verlängern.Das Ministerium bat die Landsleute darum, geplante Auslandsreisen möglichst abzusagen oder zu verschieben, solange keine dringende Angelegenheit zu erledigen sei. Wer sich im Ausland befinde, solle besondere Vorsicht walten lassen, um keinem unnötigen Corona-Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein.Die Regierung hatte aufgrund der Corona-Pandemie am 23. März 2020 ihre spezielle Reisewarnung ausgegeben und sie seitdem immer wieder verlängert.Das Außenministerium kündigte an, im April unter umfassender Berücksichtigung des Corona-Infektionsgeschehens in der Welt, der Veränderungen der einheimischen Eindämmungspolitik und der Einreisebeschränkungen in anderen Ländern in den Normalmodus zu wechseln. Dann soll es nur noch für einzelne Länder Reisewarnungen geben.