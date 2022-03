VOA: Nordkorea begann anscheinend mit Abriss eines südkoreanischen Hotels am Gebirge Geumgang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar damit begonnen, ein Hotel im Besitz einer südkoreanischen Firma am Gebirge Geumgang abzureißen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Samstag und stützt sich dabei auf Satellitenbilder, die vom 5. bis 9. März von Planet Labs aufgenommen wurden.Auf nach dem 6. März gemachten Satellitenaufnahmen ist zu sehen, dass das Dach des Hotels Haegumgang dunkler wurde. Die Bilder zeigen auch, dass sich an Land vor dem schwimmenden Hotel Schwermaschinen befinden.Das Hotel Haegumgang wurde im Jahr 2000 eröffnet, damals inmitten eines regen innerkoreanischen Austauschs. Betrieben wurde es vom südkoreanischen Unternehmen Hyundai Asan. Nach der Erschießung einer südkoreanischen Touristin im Jahr 2008 wurden die innerkoreanischen Touren zum Gebirge Geumgang ausgesetzt, das Hotel wurde geschlossen.Nordkorea hatte bereits die Absicht eines Abrisses der südkoreanischen Einrichtungen am Gebirge Geumgang erkennen lassen. Machthaber Kim Jong-un hatte im Oktober 2019 beim Besuch in der Zone angeordnet, alle südkoreanischen Einrichtungen nach Absprache mit den südkoreanischen Behörden zu entfernen.Nordkorea hatte jedoch im Januar 2020 angesichts des Ausbruchs der Corona-Pandemie Südkorea mitgeteilt, die Demontage zu verschieben.