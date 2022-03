Innerkoreanisches Seoul verspricht angesichts neuer US-Sanktionen gewissenhafte Umsetzung von UN-Sanktionen gegen Nordkorea

Die südkoreanische Regierung hat ihre Entschlossenheit betont, die Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea gewissenhaft umzusetzen.



Erreicht werde dies, indem auf der Grundlage einer engen Koordinierung mit den USA eine feste Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten werde, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Samstag. Die USA hatten kurz zuvor neue Sanktionen gegen Nordkorea bekannt gemacht.



Zu den neuen Strafmaßnahmen äußerte der Ministeriale die Einschätzung, dass sich darin die bekannte Position der USA widerspiegele, dass für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel neben dem Dialog auch die Umsetzung der Sanktionen unerlässlich sei.



Die Regierung wolle sich für eine Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik weiterhin um Diplomatie und Dialog bemühen. Sie fordere Nordkorea erneut auf, jegliche Schritte zu unterlassen, die Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zuwiderlaufen. Auch solle Nordkorea baldigst auf das Dialogangebot der internationalen Gemeinschaft eingehen, hieß es weiter.



Das US-Finanzministerium hatte am Freitag (Ortszeit) angesichts der Entwicklung einer neuen Interkontinentalrakete in Nordkorea zwei Russen und drei russische Unternehmen auf seine Sanktionsliste gesetzt. Sie sollen Nordkorea bei seinen Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogrammen geholfen haben.



Den Sanktionierten droht die Einfrierung von Vermögenswerten in den USA. Es ist untersagt, mit ihnen Geschäfte zu machen.