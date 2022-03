Winter-Paralympics in Peking gehen zu Ende – keine Medaille für Südkorea

Photo : KBS News

Die Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking sind am Sonntag ohne Medaille für Südkorea zu Ende gegangen.Südkorea verpasste am Samstagabend seine letzte Medaillenchance. Das kleine Finale im Para-Eishockey verlor das südkoreanische Team mit 0:4 gegen China.Damit beendete Südkorea die Winter-Paralympics erstmals seit der Veranstaltung 2014 in Sotschi ohne Medaille.In der Gesamtwertung schaffte es China mit insgesamt 61 Medaillen, einschließlich 18 Goldmedaillen, erstmals an die Spitze bei Paralympischen Winterspielen. Auf Platz zwei folgte die Ukraine mit 29 Medaillen, darunter elf goldene.Die nächsten Winter-Paralympics finden 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt.