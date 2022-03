Benzinpreis steigt achte Woche in Folge

Photo : YONHAP News

Der Benzinpreis in Südkorea ist infolge des hochgeschnellten globalen Ölpreises inmitten des Ukraine-Kriegs die achte Woche in Folge gestiegen.Laut Opinet, einem Informationsportal des öffentlichen Ölunternehmens KNOC, kletterte der durchschnittliche Benzinpreis an den Tankstellen in der zweiten Märzwoche im Vergleich mit der Vorwoche um 97,6 Won auf 1.861,6 Won (1,5 Dollar) pro Liter.Im Wochenverlauf übertraf der Preis in Seoul 2.000 Won (1,61 Dollar) pro Liter, landesweit 1.900 Won (1,53 Dollar).Es ist das erste Mal seit der dritten Oktoberwoche im Jahr 2013, dass der landesweite Benzinpreis die Marke von 1.900 Won durchbrach.Dubai-Öl verteuerte sich letzte Woche gegenüber der Vorwoche um 16,6 Dollar auf 122,8 Dollar pro Barrel.Da sich der globale Ölpreis nach etwa zwei bis drei Wochen in den Preisen in Südkorea widerspiegelt, wird erwartet, dass sich der Aufwärtstrend hierzulande zunächst fortsetzen wird.