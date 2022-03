Live-Viewing von BTS-Konzert weltweit in 3.711 Kinos

Photo : YONHAP News

Fans der K-Pop-Band BTS in der Welt haben eines der ersten Konzerte in Seoul seit zweieinhalb Jahren in Kinos live verfolgen können.Laut ihrer Agentur am Sonntag wurde das Konzert „BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL“ am Samstag in 3.711 Kinos in 75 Ländern und Gebieten live übertragen.BTS spielten letzte Woche erstmals nach zweieinhalb Jahren wieder vor einheimischen Fans, nachdem sie im Oktober 2019 im Rahmen ihrer Welttournee letztmals Konzerte in Seoul gegeben hatten. Es gab drei Shows.BTS werden an der Verleihung der Grammy Awards am 3. April in Las Vegas teilnehmen. Die Band ist für die Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“ nominiert.Die Mitglieder werden dann am 8., 9., 15. und 16. April im dortigen Allegiant Stadium das Konzert „BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS” geben.