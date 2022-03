Yoon Suk Yeol nimmt Arbeit in Büro des gewählten Präsidenten in Seoul auf

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol hat am Montag in einem für den gewählten Präsidenten eingerichteten Büro in Seoul die Arbeit für die Übernahme der Amtsgeschäfte aufgenommen.Yoon kam am Vormittag mit dem Vorsitzenden des Übergangsausschusses, Ahn Cheol-soo, Vizeleiter Kwon Young-se und Planungschef Won Hee-ryong zu Gesprächen zusammen und gab weitere Personalentscheidungen zu dem Gremium bekannt.Kim Han-gil, früherer Chef der Partei Allianz für Neue Politik und Demokratie (NPAD), wurde zum Leiter eines Komitees für nationale Integration ernannt. Ein Sonderkomitee für ausgeglichene regionale Entwicklung wird Kim Byong-joon, früherer Krisenchef der Freiheitspartei Koreas, leiten.Beide Komitees sind Sonderorgane des Übergangsgremiums, die für die Umsetzung spezieller Aufgaben zuständig sind, die im Wahlkampf genannt wurden.Yoon sagte, dass Kim Han-gil in der Lage sei, die Generationen und Schichten zusammenzubringen und die nationale Integration zu verwirklichen. Mit Blick auf Kim Byong-joon äußerte Yoon die Erwartung, den Bemühungen der neuen Regierung um eine ausgeglichene regionale Entwicklung Konturen geben zu können.Yoon versprach beim Treffen mit der Führung des Übergangsausschusses, zügig die Regierungsgeschäfte zu übernehmen und Aufgaben der neuen Regierung festzulegen, damit bei der nationalen Sicherheit und dem Leben der Bürger keine Lücke entstehen würde.Alle Staatsgeschäfte seien schließlich für die nationale Integration gedacht. Wenn die Bürger einer Regierung, die kompetent sei und gut arbeite, überzeugt seien und mitwirken würden, werde Vertrauen in die Regierung geschaffen werden, betonte Yoon.