Pjöngjang informierte Seoul nicht über Abriss von Einrichtungen am Gebirge Geumgang

Photo : YONHAP News

Hinsichtlich Anzeichen für den Abriss eines südkoreanischen Hotels am Gebirge Geumgang ist Südkorea nach eigenen Angaben von Nordkorea nicht darüber informiert worden.Das teilte die Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Lee Jong-joo, am Montag vor der Presse mit.Das nordkoreanische Büro für internationalen Tourismus am Gebirge Geumgang habe am 30. Januar 2020 über die Entscheidung informiert, zur Verhinderung einer Übertragung des Coronavirus den Abriss der Einrichtungen in der Geumgang-Zone zu verschieben. Seitdem habe Nordkorea Südkorea keine Position in Bezug auf die touristischen Einrichtungen in der Region mitgeteilt, hieß es.Die Regierung vertrete die Position, dass Nordkorea in Bezug auf den Tourismus am Gebirge Geumgang keine einseitigen Schritte unternehmen dürfte, mit denen die Vermögensrechte der südkoreanischen Unternehmen verletzt würden, und dass alle Angelegenheiten durch Beratungen zwischen Süd- und Nordkorea angegangen werden sollten. Gemäß dieser Position gehe die Regierung weiter konsequent vor, erläuterte die Sprecherin.Der US-Auslandssender Voice of America hatte am Samstag gestützt auf Satellitenbilder berichtet, dass Anzeichen für den Abriss des Hotels Haegumgang am Gebirge Geumgang beobachtet worden seien.