Kang Kyung-wha reist im Vorfeld der Wahl neuen ILO-Chefs in die Schweiz

Photo : YONHAP News

Die ehemalige Außenministerin Kang Kyung-wha wirbt in der Endphase des Rennens um den Posten des Generaldirektors der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in der Schweiz für sich.Kang sei am Samstag in die Schweiz aufgebrochen, wo sich der Hauptsitz der ILO befinde, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag.Kang wird bei einer Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Hauptsitz der ILO am Montag ihre Vision als Kandidatin präsentieren. Sie will auch nach der Anhörung in der Schweiz bleiben, um Stimmberechtigte um Unterstützung für sie zu bitten.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit, das auf Regierungsebene Kangs Kampagne unterstützt, teilte mit, dass Kang Karriere und Kompetenz im Allgemeinen anerkannt würden. Viele Stimmberechtigte bewerteten Kang positiv, weil sich mit der Wahl einer solchen Persönlichkeit die ILO auf größeren Einfluss freuen könnte.Der siegreiche Kandidat wird in einer Abstimmung des ILO-Verwaltungsrats am 25. März bestimmt. Daran nehmen 56 Vertreter teil, darunter 28 Regierungsvertreter und jeweils 14 Vertreter von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen.