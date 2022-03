Kultur „Squid Game“ gewinnt zwei Preise bei Critics Choice Awards

Die koreanische Serie „Squid Game“ hat bei den Critics Choice Awards zwei Preise gewonnen.



Bei der 27. Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde „Squid Game“ als beste fremdsprachige Serie ausgezeichnet.



Lee Jung-jae, Hauptdarsteller der Hitserie von Netflix, gewann den Preis für den besten Schauspieler in einer Dramaserie.



Critics Choice Awards werden von Film- und Rundfunkkritikern in den USA vergeben.



„Squid Game“ war auch als beste Dramaserie nominiert worden.