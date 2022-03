Kultur Koreanerinnen gewinnen zweiten und dritten Platz bei Épinal Internationalem Klavierwettbewerb

Beim Internationalen Klavierwettbewerb von Épinal haben zwei südkoreanische Pianistinnen den zweiten und dritten Preis gewonnen.



Beim am Sonntag beendeten Wettbewerb habe Park Ye-ram den zweiten Preis, dotiert mit einem Preisgeld von 4.000 Euro, gewonnen, teilte die Kulturstiftung Kumho Foundation am Montag mit. Ha In-ae sei mit dem dritten Platz, dotiert mit einem Preisgeld von 2.000 Euro, ausgezeichnet worden.



Der Internationale Klavierwettbewerb in der französischen Stadt Épinal wurde im Jahr 1970 erstmals ausgetragen. Seit 1983 findet der Wettbewerb alle zwei Jahre statt.