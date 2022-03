Kospi in Seoul schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Montag im Minus geschlossen.Der Index verlor 0,59 Prozent auf 2.645,65 Zähler.Vor der Fed-Sitzung und wegen der sich zuspitzenden Ukraine-Krise würden Anleger Risiken scheuen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Allgemein werde im März mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank gerechnet. Die Anleger erhofften sich von der Sitzung am Dienstag und Mittwoch aber auch Signale, ob es im Jahresverlauf weitere Zinsschritte und eine geldpolitische Straffung geben werde.Meldungen, nach denen russische Raketen im Westen der Ukraine, nahe der Grenze zu Polen, einschlugen, hätten die Anleger ebenfalls vorsichtiger werden lassen.Auch Corona-Ausbrüche in China seien an der Börse ein Thema gewesen.Die Märkte schienen von strengen Corona-Maßnahmen in China und Russlands Bitte um logistische Unterstützung beeinflusst worden zu sein, wurde Park Shin-ae von KB Securities von Yonhap zitiert.