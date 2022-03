KDCA: Covid-19-Welle soll in Südkorea ab Mittwoch kommender Woche abflachen

Photo : YONHAP News

Die Gesundheitsbehörden rechnen mit einem Abflachen der Covid-19-Welle in Südkorea ab Mittwoch kommender Woche.Jeong Eun-kyeong, die Leiterin der Seuchenkontrollbehörde KDCA, sagte am Montag, dass an diesem Mittwoch mit etwa 320.000 Infektionen gerechnet werde. Etwa eine Woche später würden die Infektionszahlen zurückgehen.Das Erreichen des Scheitelpunkts mit Tageswerten von bis zu 370.000 sei für den Zeitraum 16. bis 22. März vorausgesagt worden.Südkorea verzeichnet zurzeit mehr als 300.000 Corona-Infizierte am Tag. Vor allem bei den über 60-Jährigen und den unter 18-Jährigen, Altersgruppen mit vergleichsweise niedriger Impfquote, würden die Infektionszahlen steigen.Auch die Belegungsquote der Betten für schwerkranke Corona-Patienten befinde sich im Anstieg. In der zweiten März-Woche habe sie bei 61,9 Prozent gelegen.Unterdessen stufte die der KDCA untergeordnete Zentrale für Krankheitskontrolle die zweite Woche in Folge das Covid-19-Ansteckungsrisiko als "sehr hoch" ein.