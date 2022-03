Hohe Beamte der USA und Chinas sprechen über Nordkorea und Russland

Photo : KBS News

Hohe Beamte der USA und Chinas haben über Nordkorea und Russland gesprochen.Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, kam am Montag in Rom mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker, Yang Jiechi, zu einem Gespräch zusammen.Das Gespräch habe sieben Stunden gedauert.Ein US-Beamter sagte bei einer Pressekonferenz am Montag, dass die USA über jüngste eskalierende Maßnahmen Nordkoreas ernsthaft besorgt seien.Sullivan habe gegenüber Direktor Yang nicht nur diese Bedenken klar angesprochen, sondern auch die aktuell notwendigen Schritte sowie Maßnahmen, welche die USA gemeinsam mit China anzugehen hofften.Die USA und China hätten auch in der Vergangenheit für eine Lösung der Nordkorea-Frage zusammengearbeitet. Die USA würden außerdem mit Südkorea und Japan eng kooperieren, erläuterte der Beamte.Weiter hieß es, dass der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, in naher Zukunft mit seinem chinesischen Gegenüber Liu Xiaoming Maßnahmen im Detail erörtern wolle.Das Weiße Haus teilte zu dem Gespräch zwischen Sullivan und Yang mit, dass eine Reihe von Themen besprochen worden seien. Besonders über Russlands Krieg in der Ukraine hätten sie sich intensiv ausgetauscht.