Inkrafttreten des koreanisch-amerikanischen Freihandelsabkommens jährt sich zum zehnten Mal

Das Inkrafttreten des Freihandelsabkommens (FHA) zwischen Südkorea und den USA jährt sich am heutigen Dienstag zum zehnten Mal.Das bilaterale Handelsvolumen wuchs von 100,8 Milliarden Dollar im Jahr 2011 noch vor dem Inkrafttreten des Paktes um 67 Prozent auf 169,1 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.Der Anteil der USA am südkoreanischen Warenhandel stieg im genannten Zeitraum von 9,3 Prozent auf 13,4 Prozent. Die USA sind zum zweitgrößten Handelspartner Südkoreas geworden.Südkoreas Ausfuhren in die USA legten im selben Zeitraum von 56,2 Milliarden Dollar jährlich im Schnitt um 5,5 Prozent auf 95,9 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren aus den USA stiegen von 44,6 Milliarden Dollar im Jahresschnitt um 5,1 Prozent auf 73,2 Milliarden Dollar.Der Handelsüberschuss Südkoreas gegenüber den USA hat sich von 11,6 Milliarden Dollar im Jahr vor dem FHA-Inkrafttreten auf 22,7 Milliarden Dollar im letzten Jahr fast verdoppelt.Das Koreanische Institut für internationale Wirtschaftspolitik schätzte in einem Bericht ein, dass der Freihandelspakt zwischen Südkorea und den USA eine Grundlage dafür geschaffen habe, dass beide Länder in den letzten zehn Jahren unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein verhältnismäßig hohes Wirtschaftswachstum hätten verzeichnen können.