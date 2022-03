Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben in einem Telefongespräch Nordkoreas jüngste Raketentests angeprangert und es zur Rückkehr zum Dialog aufgefordert.Wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte, hätten Noh Kyu-duk, Sondergesandter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, sein US-Kollege Sung Kim und der japanische Kollege Takehiro Funakoshi am Montag am Telefon diskutiert.Das Gespräch erfolgte inmitten zunehmender Spannungen wegen der Möglichkeit eines weiteren Starts zur Erprobung einer neuen Interkontinentalrakete (ICBM) Nordkoreas.Die Atomunterhändler hätten die jüngsten Abschüsse ballistischer Raketen durch Nordkorea als Verstöße gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verurteilt, so das Außenministerium.Sie hätten Nordkorea aufgefordert, destabilisierende und die Spannungen verschärfende Handlungen zu stoppen und baldigst zum Dialog zurückzukehren, hieß es weiter.