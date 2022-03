Nato-Chef lädt Südkorea zu Außenministertreffen zwischen Nato-Mitgliedern und asiatisch-pazifischen Partnern ein

Photo : YONHAP News

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den südkoreanischen Außenminister Chung Eui-yong zu einem geplanten Außenministertreffen der Nato-Mitglieder und von vier asiatisch-pazifischen Staaten eingeladen.Laut dem Außenministerium in Seoul sagte Stoltenberg in einem Telefongespräch mit Chung am Montag, dass die Nato Anfang April in Brüssel ein gemeinsames Außenministertreffen der Nato-Mitglieder und ihrer vier Partnerländer in der asiatisch-pazifischen Region – Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland – plane.Chung antwortete, er wolle seine Teilnahme wohlwollend erwägen, sollte eine offizielle Einladung eingegangen sein.Südkorea wurde im Jahr 2006 ein globaler Partner der Nato. Beide Seiten kooperieren auf der Grundlage eines individuellen Partnerschafts- und Kooperationsprogramms (IPCP) auf verschiedenen Gebieten, darunter Cyberraum, Nichtverbreitung und Antiterrorismus.Chung und Stoltenberg verurteilten außerdem die Invasion Russlands in die Ukraine als eindeutigen Verstoß gegen die UN-Charta. Sie sei ein Beispiel für einen Verstoß gegen die Unverletzlichkeit der Souveränität und territorialen Integrität, die Grundlage der regelbasierten Weltordnung, betonten sie.