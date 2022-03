Yoon führt Telefongespräch mit britischem Premierminister

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol und der britische Premierminister Boris Johnson haben sich auf die Notwendigkeit der Kooperation für die Denuklearisierung Nordkoreas verständigt.Wie Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Dienstag mitteilte, hätten Yoon und Johnson am Montagabend ein 15-minütiges Telefongespräch geführt.Die beiden hätten sich auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den USA und dem UN-Sicherheitsrat für die Denuklearisierung Nordkoreas geeinigt. Sie seien einig gewesen, dass die russische Invasion in die Ukraine eine Bedrohung für die von Südkorea und Großbritannien geteilten Werte sowie einen Angriff auf Freiheit und Demokratie in der Welt darstelle, hieß es.Yoon habe gesagt, dass er die im vergangenen Juni von Johnson vorgeschlagene Erweiterung der bilateralen Zusammenarbeitsbereiche aktiv überprüfen wolle. Er habe die Hoffnung geäußert, die umfassende und kreative Partnerschaft beider Länder auf die Gebiete Batterien, seltene Mineralien, Treibhausgasreduktion und Klimaneutralität zu erweitern.Yoon und Johnson vereinbarten außerdem, in absehbarer Zeit ein Treffen anzustreben.