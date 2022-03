Präsident Moon und Nachfolger Yoon treffen sich morgen

Photo : YONHAP News

Sieben Tage nach der Präsidentschaftswahl kommen Präsident Moon Jae-in und sein gewählter Nachfolger Yoon Suk Yeol am Mittwoch zu einer Zusammenkunft unter vier Augen am Präsidentensitz zusammen.Das gaben Yoons Sprecherin Kim Eun-hye und das Präsidialamt am Dienstag bekannt.Zuletzt hatte Yoon vor 21 Monaten als Generalstaatsanwalt das Blaue Haus besucht, um an einer Sitzung über Anti-Korruption teilzunehmen.Es wird erwartet, dass eine eventuelle Begnadigung des ehemaligen Präsidenten Lee Myung-bak auf Yoons Vorschlag zu den wichtigsten Gesprächsthemen zählen wird.Yoon habe seit langem an der Idee festgehalten, dass er um eine Begnadigung von Ex-Präsident Lee bitten wolle, sagte die Sprecherin.Seit der Begnadigung der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye Ende letzten Jahres hat sich Präsident Moon nicht zu einer möglichen Begnadigung von Lee geäußert.Auch die Eindämmung von Covid-19, Nordkoreas Raketentests und die Übergabe und Übernahme des Präsidentenamtes werden voraussichtlich auf der Tagesordnung stehen.