Umfrage: 70 Prozent sehen keine Absicht Nordkoreas zur atomaren Abrüstung

Photo : YONHAP News

Die deutliche Mehrheit der Südkoreaner sieht keine Absicht Nordkoreas zur vollständigen atomaren Abrüstung.Die Koreanische Universität für nationale Verteidigung hatte 1.200 Erwachsene gefragt, ob Nordkorea atomar vollständig abrüsten wolle, und das Ergebnis am Dienstag veröffentlicht.70,1 Prozent hätten in der vom 12. August bis 17. September des Vorjahres durchgeführten Umfrage angegeben, dass sie eine solche Absicht des Nordens nicht erkennen würden.Das waren 16 Prozentpunkte mehr als in einer ähnlichen Umfrage, die von der Hochschule im Jahr 2020 durchgeführt worden war.Die Umfrageergebnisse zeigten außerdem, dass 61,3 Prozent der Befragten das nordkoreanische Regime und dessen Streitkräfte als feindselig und Bedrohung für Südkoreas Sicherheit einstuften.80,3 Prozent äußerten sich davon überzeugt, dass China im Eventualfall Nordkorea gegenüber freundlich gesinnt wäre. 81 Prozent erklärten, dass die militärische Aufrüstung in China einen negativen Einfluss auf Südkoreas Sicherheit habe.Das Konfidenzniveau der Umfrage wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,76 Prozentpunkten.