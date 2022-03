Covid-19: Über 360.000 Neuinfektionen – Zahl der Todesfälle erreicht Höchstwert von 293

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den vierten Tag in Folge mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag bestätigt worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 362.338 Neuinfektionen nachgewiesen. Das sind 50.000 mehr als am Vortag.Seit gestern müssen Personen, die bei einem Antigen-Schnelltest durch Fachpersonal positiv getestet wurden, nicht mehr einem PCR-Test zur endgültigen Bestätigung ihrer Infektion unterzogen werden. Dies wird als ein Grund für den ungewöhnlichen Anstieg der Fallzahlen gesehen. Denn gewöhnlich nimmt zum Wochenanfang die Zahl der neuen Infektionsfälle verglichen mit dem Vortag nicht deutlich zu.Bislang wurden insgesamt 7.228.550 Corona-Infektionsfälle in Südkorea erfasst.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kletterte gegenüber dem Vortag um 293 auf 10.888. Die Letalität liegt bei 0,15 Prozent. Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um 38 auf 1.196.Sowohl bei der Zahl der Todesopfer als auch bei der Zahl der kritischen Fälle wurde ein neuer Tageshöchstwert verbucht.Landesweit kurieren sich 1.613.186 Infizierte zu Hause aus.