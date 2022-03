JCS: Südkorea und USA überwachen Entwicklungen angesichts möglichen ICBM-Tests in Nordkorea

Photo : KBS News

Angesichts Anzeichen für einen möglichen Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) und einen Nukleartest Nordkoreas bereiten sich Südkorea und die USA laut dem südkoreanischen Militär in enger Zusammenarbeit darauf vor.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte am Dienstag vor der Presse mit, dass die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA in enger Kooperation die Entwicklungen genau verfolgten und überwachten. Sie seien gründlich vorbereitet.Hinsichtlich eines US-Medienberichts über neue Betonstrukturen auf dem Flughafen Sunan im nordkoreanischen Pjöngjang sagte ein Vertreter des JCS, das Militär bestätige die Analyseergebnisse mittels eines zivilen kommerziellen Satelliten nicht offiziell. Zugleich hieß es, dass die Entwicklungen genau verfolgt und überwacht würden.Auf dem Flughafen Sunan hatte Nordkorea am 27. Februar und 5. März Tests zur Erprobung eines neuen ICBM-Systems unternommen.Der US-Auslandssender Voice of America berichtete heute, dass auf einer Satellitenaufnahme von Planet Labs vom 12. März zwei große Strukturen auf dem Flugplatz gesichtet worden seien, die als Betonfundamente vermutet würden. Diese würden anscheinend beim Start einer Rakete von einer mobilen Startrampe (Transporter Erector Launcher) aus als Stütze dienen.