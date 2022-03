Südkorea will Ukraine mit Militärgütern nicht letalen Charakters beliefern

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will Militärgüter mit nicht letalem Charakter in die im Krieg befindliche Ukraine liefern.Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Boo Seung-chan, sagte am Dienstag, dass bestimmte Güter ausgewählt worden seien, die nicht letal seien. Es gebe Gespräche über deren Transport.Wie verlautete, würden zwölf Arten von Militärgütern wie kugelsichere Schutzhelme, Decken, Notnahrung und Feldbetten geliefert. Das Volumen der Lieferung werde eine Milliarde Won (805.000 Dollar) erreichen.Laut einem Militärvertreter würden die Güter diese oder nächste Woche losgeschickt.Seit Beginn des russischen Überfalls vor mehr als zwei Wochen hat die Ukraine das Ausland um militärische und humanitäre Hilfe gebeten. Auch Südkorea wurde um Unterstützung gebeten.Kiew habe vor allem um Gewehre und Panzerabwehrraketen gebeten. Seoul habe aber entschieden, dass es schwierig sei, Waffen bereitzustellen, die zur weiteren Verwüstung beitragen könnten.