Soziale Isolation in Südkorea erreichte letztes Jahr höchstes Niveau

Photo : KBS News

Der Anteil der unter sozialer Isolation leidenden Menschen in Südkorea hat letztes Jahr das bisher höchste Niveau erreicht.Laut einem Bericht des Statistikamtes zur Lebensqualität in Südkorea 2021 erreichte die entsprechende Quote im vergangenen Jahr 34,1 Prozent.Mit einem Anstieg um 6,4 Prozentpunkte verglichen mit zwei Jahren zuvor wurde der höchste Wert seit der Einführung der entsprechenden Untersuchung im Jahr 2009 verzeichnet.Jeder dritte Koreaner befindet sich sozusagen in Isolation und hat niemanden, der ihm in einer Notlage helfen kann.Bei den Männern erreicht der Anteil 36,6 Prozent und ist fünf Prozentpunkte höher als bei den Frauen.Je älter eine Person, desto häufiger ist sie von sozialer Isolation betroffen. Bei den Menschen ab 60 Jahren beträgt die Quote 41,6 Prozent.Das Statistikamt geht davon aus, dass die aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkten Kontakte Einfluss ausgeübt hätten.Aus einem ähnlichen Grund schrumpfte das Vertrauen zu anderen Menschen stark. Mit Stand 2020 antworteten lediglich 50,3 Prozent der Befragten, dass sie im Allgemeinen anderen Menschen glauben könnten. Der Anteil fiel im Vorjahresvergleich um 15,9 Prozentpunkte auf den bislang niedrigsten Stand.Bei Indikatoren im Zusammenhang mit externen Aktivitäten kam es ebenfalls zu einer Verschlechterung. Die Zahl der Inlandsreisetage pro Kopf hat sich verglichen mit dem Vorjahr auf 5,8 Tage im Jahr 2020 halbiert. Die Beteiligung an Freiwilligenaktivitäten betrug letztes Jahr 8,4 Prozent, was etwa der Hälfte des Niveaus zwei Jahre zuvor entspricht.Unterdessen stieg die Fettleibigkeitsrate infolge der Arbeit von Zuhause oder des Fernunterrichts.Die Fettleibigkeitsrate nahm im Vorjahresvergleich um 4,5 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent im Jahr 2020 zu. Bei den Männern stieg die entsprechende Quote drastisch auf 48 Prozent, während der Anteil bei den Frauen kaum verändert unter 28 Prozent lag.