Südkorea verkleinert Gruppe der intensiver Kontrolle unterliegenden Corona-Infizierten

Photo : KBS News

Die Regierung hat beschlossen, die Menschen mit Grunderkrankungen in ihren Fünfzigern von der Gruppe der unter intensiver Kontrolle stehenden Corona-Patienten auszuschließen.Von den zu Hause befindlichen Corona-Patienten werden demnach künftig lediglich Personen ab 60 Jahren und solche mit geschwächtem Immunsystem einer intensiven Kontrolle unterliegen.Als Grund für die Anpassung nannte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, dass die Letalität bei den Infizierten jünger als 60 lediglich 0,06 Prozent betrage.Die Regierung beginnt in diesem Monat mit Corona-Impfungen für Kinder. Sie rät unter anderem den als Hochrisikogruppe geltenden Kindern aktiv zur Impfung. Zu ihnen zählen Kinder mit geschwächter Immunität, extrem Fettleibige und zuckerkranke Kinder.Andere Kinder, die kein schwerwiegendes gesundheitliches Problem haben, sollen frei entscheiden können.Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Südkorea haben sich bisher etwa 700.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit dem Virus angesteckt.