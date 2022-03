Kospi verliert dritten Handelstag in Folge

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge verloren.Das Börsenbarometer verlor 0,91 Prozent auf 2.621,53 Zähler.Die Anleger würden sich vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed abwartend verhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Es werde allgemein mit einer Anhebung des Leitzinses in den USA gerechnet, da der Ukraine-Konflikt die Inflation weiter antreiben könne.Die Möglichkeit einer chinesischen Unterstützung für Russland habe zudem Bedenken über verschärfte Spannungen zwischen China und den USA geschürt und einen Abfluss von ausländischem Kapital aus dem südkoreanischen Markt eingeleitet, wurde Lee Jin-woo von Meritz Securities von Yonhap zitiert.