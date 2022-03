Ende der Isolationspflicht für Einreisende gilt auch rückwirkend

Photo : YONHAP News

In Südkorea besteht ab kommenden Montag keine Isolationspflicht für Einreisende mehr.Voraussetzung ist eine vollständige Covid-19-Impfung und deren Registrierung bei den südkoreanischen Behörden.Die Regelung wird ab Montag auch rückwirkend gelten. Wer kurz vorher eingereist war und sich daher noch in Isolation begeben musste, kann diese am Montag beenden.Wie Ko Jae-young von der Zentrale für Krankheitskontrolle am Dienstag weiter erläuterte, müssten Reisende aus dem Ausland, die ihre Corona-Impfung nicht in Südkorea erhielten, sich mit ihrem ausländischen Impfnachweis bei einer lokalen Klinik registrieren lassen.Erforderlich seien Dokumente, aus denen Name und Geburtsdatum, der Name der verabreichten Impfstoffe, das Datum der Impfungen sowie der Name der Impfeinrichtung hervorgehen. Eine weitere Bedingung sei, dass ein von der Weltgesundheitsorganisation offiziell anerkanntes Vakzin verabreicht wurde.