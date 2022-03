US-Aufklärungsflugzeug überfliegt laut japanischem Sender NHK Ostmeer

Photo : YONHAP News

Laut einem Bericht des japanischen Senders NHK hat ein US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug das Ostmeer überflogen.Demnach sei am Dienstag um 2.30 Uhr eine RC-135S Cobra Ball vom Luftwaffenstützpunkt Kadena in der Präfektur Okinawa aus gestartet. Die Maschine sei neun Stunden später, um 11.40 Uhr, zurückgekehrt.Das Flugzeug kann Daten über gestartete ballistische Raketen sammeln.NHK zeigte Bilder von der Landung des Flugzeugs und beruft sich auf Daten der Tracking-Webseite Flightradar24. Die Maschine sei über dem Ostmeer mehrmals hin- und hergeflogen.Von Cobra Ball gibt es weltweit nur drei Stück. Das Flugzeug kann dank spezieller elektrooptischer Instrumente aus großer Distanz die Flugbahn einer ballistischen Rakete verfolgen.Zuletzt gab es Berichte, nach denen Nordkorea den Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) durchführen könnte. Nach Einschätzung der Geheimdienste der USA und Südkoreas hatte Nordkorea zuletzt zwei ballistische Raketen im Rahmen der Entwicklung eines neuen ICBM-Systems erprobt.Ein Sprecher des südkoreanischen Generalstabs sagte Reportern am Montag, dass sich der exakte Zeitpunkt des Tests schwer vorhersagen lassen. Doch würden Seoul und Washington die Entwicklungen des Regimes aufmerksam verfolgen und eine starke Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.