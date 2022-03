Photo : YONHAP News

Die USA wollen mehr Autos und Agrarprodukte nach Südkorea exportieren.Das kündigte die Handelsbeauftragte Katherine Tai am Dienstag in Washington an.Sie machte die Bemerkung bei einer Veranstaltung anlässlich des zehnten Jahrestags des Inkrafttretens des bilateralen Freihandelsabkommens.Die amerikanischen Ausfuhren nach Südkorea seien in den letzten zehn Jahren um über 17 Prozent auf einen Wert von fast 70 Milliarden Dollar gestiegen.Auch die Exporte von Autos hätten zugenommen. Südkorea sei heute der fünftgrößte Absatzmarkt für amerikanische Autos. Doch gebe es noch Spielraum für eine Steigerung der Fahrzeugausfuhren.Hierfür müsse auf Regierungsebene enger zusammengearbeitet werden, um bestehende Hürden beseitigen zu können.Südkoreas Agrarimporte aus den USA seien ebenfalls kräftig gestiegen, und zwar um 35 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Südkorea sei mittlerweile der wichtigste Abnehmer amerikanischen Rindfleischs.Doch gebe es auch im Agrarsektor trotz des großen Erfolgs noch Verbesserungspotenzial. Tai wies zum Beispiel auf die Notwendigkeit von Regulierungen hin, die den Marktzugang für Erzeuger auf dem Gebiet landwirtschaftliche Biotechnologie erleichtern können.