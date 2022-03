Zahl der Erwerbstätigen steigt im Februar um 1,03 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Februar um mehr als eine Million gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren letzten Monat 27,4 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 1,03 Millionen oder 3,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit März letzten Jahres den zwölften Monat in Folge ein Anstieg im Vorjahresvergleich verzeichnet. Zudem kletterte die Zahl den zweiten Monat in Folge um über eine Million.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozentpunkte auf 67,4 Prozent.Die Arbeitslosenquote sank um 1,5 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent.Die Regierung äußerte zur Beschäftigungslage im Februar, dass die Zahl der Arbeitsplätze im Zivilsektor deutlich gestiegen sei und dass ein eindeutiger Erholungstrend bei jungen Menschen und Festangestellten zu erkennen gewesen sei. Diese Einschätzung teilte Finanzminister Hong Nam-ki heute mit.