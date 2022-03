Südkoreas Streitkräfte: Nordkorea schoss nicht identifiziertes Projektil ab – Start offenbar gescheitert

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte am Mittwoch ein nicht identifiziertes Projektil abgeschossen.Der Start sei aber offenbar fehlgeschlagen, teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) in einer Kurznachricht an Reporter mit.Laut dem JCS habe Nordkorea gegen 9.30 Uhr vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus ein noch nicht näher spezifiziertes Projektil abgefeuert.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA analysierten den Start zurzeit, hieß es weiter.Dabei interessiere vor allem, ob es sich um einen Test im Zusammenhang mit einer Interkontinentalrakete (ICBM) handele. Denn auch die beiden jüngsten Starts zur Erprobung eines neuen nordkoreanischen ICBM-Systems erfolgten von Sunan aus.Der japanische NHK hatte zuvor berichtet, dass Nordkorea einen Gegenstand abgefeuert habe, bei dem es sich um eine ballistische Rakete handeln könnte.