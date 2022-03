Pjöngjang fordert Washington zu Verzicht auf feindselige Politik gegenüber Nordkorea auf

Photo : YONHAP News

Pjöngjang hat den USA die Schuld an der festgefahrenen Situation auf der koreanischen Halbinsel gegeben und den Verzicht auf eine feindselige Politik gefordert.Die entsprechende Forderung unterbreitete das nordkoreanische Außenministerium am Dienstag in seinem Internetauftritt. In dem Text wurden jüngste Äußerungen des chinesischen Außenministers Wang Yi zur nordkoreanischen Nuklearfrage ausführlich vorgestellt.Wang habe auf einer Pressekonferenz gesagt, man räume ein, dass jede Partei mit Blick auf den anderen handeln müsse, um die Frage der koreanischen Halbinsel zu lösen. Man habe gesehen, dass Nordkorea seit 2018 eine Reihe von positiven Schritten zur Förderung des Dialogs unternommen, dafür bis heute aber keine entsprechende Gegenleistung erhalten habe, hieß es.Wang hatte auf einer Pressekonferenz am 7. März gesagt, die Wurzel des Problems auf der koreanischen Halbinsel liege darin, dass Nordkoreas externe Sicherheitsbedrohungen und rationale Sicherheitssorgen nicht beseitigt worden seien.Das nordkoreanische Außenministerium betonte, die Geschichte habe bereits gezeigt, dass keine Diskussionen über einen stabilen Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region möglich seien, solange die eigentliche Ursache, nämlich die feindselige Politik der USA, nicht vollständig beseitigt werde. Die USA müssten den Stimmen der Gerechtigkeit in der Weltgemeinschaft Gehör schenken und ihre feindselige Politik gegenüber Nordkorea zurücknehmen.