Südkorea meldet erstmals über 400.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat erstmals die 400.000er-Marke übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 400.741 Neuinfektionen nachgewiesen, darunter 400.624 lokal übertragene und 117 eingeschleppte Fälle.Nachdem am 9. März zum ersten Mal die 300.000er-Schwelle übertroffen worden war, wurde nach nur einer Woche die 400.000er-Marke übertroffen. Der bisherige Tagesrekord von 383.659 Fällen wurde um 16.965 überboten.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten beträgt 1.244. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kletterte um 164 auf 11.052.Landesweit kurieren sich 1.776.141 Infizierte zu Hause aus, 268.223 von ihnen unterliegen einer intensiven Kontrolle.64,2 Prozent der Betten für kritisch kranke Corona-Patienten sind belegt. Die Quote der Bettenbelegung in den Behandlungszentren für Infizierte mit milden Verläufen liegt bei 28,5 Prozent.Bisher erhielten 62,7 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung. Die entsprechende Quote erreicht bei den Einwohnern ab 60 Jahre 88,8 Prozent. Der Anteil der zweifach Geimpften liegt bei 86,6 Prozent aller Einwohner und 95,7 Prozent der Menschen ab 60 Jahren.