735 Häftlinge werden morgen vorzeitig freigelassen

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium entlässt am Donnerstag 735 Häftlinge vorzeitig aus der Haft.Das gab das Ministerium am Mittwoch bekannt. Insgesamt 735 Häftlinge, darunter solche, die sich im Vollzug vorbildlich verhalten hätten, würden von der Maßnahme profitieren.Zu den Nutznießern zählten Personen mit schwacher Immunität gegen das Coronavirus, wie Patienten oder Menschen mit Grunderkrankungen, sowie Unternehmer, hieß es.Wie verlautete, stünden der ehemalige Abgeordnete der Freiheitspartei Koreas, Choi Kyoung-hwan, sowie der ehemalige Direktor des Büros für Zukunftsstrategie der Samsung Gruppe, Choi Gee-sung und dessen früherer Vize Jang Choong-ki auf der Liste.Von der Maßnahme nicht profitieren würden Schwerverbrecher und Häftlinge, die gesellschaftlich besonders geächtete Straftaten begangen hätten und bei denen eine Rückfallgefahr bestehe, so das Justizministerium.Das Ressort kündigte an, dass angesichts der hohen Belegung in den Haftanstalten inmitten der Omikron-Ausbreitung diesen Monat zweimal eine vorzeitige Freilassung auf regelmäßiger Basis erfolgen werde.Die zweite soll am 30. März erfolgen.