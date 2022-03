USA halten Manöver mit trägergestützten Flugzeugen über Koreas Westmeer ab

Photo : YONHAP News

Vom nuklear betriebenen US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln aus starten ein F-35C-Tarnkappenkampfjet und ein F/A-18 Hornet Kampfjet.Auch ein Frühwarnflugzeug Hawkeye, das Tarnkappenflugzeuge aufspüren kann, steigt auf.Die 7. US-Flotte, die für Nordostasien und damit auch die koreanische Halbinsel zuständig ist, hielt unter Beteiligung des Flugzeugträgers ein Luftmanöver über dem Westmeer Koreas ab.Außergewöhnlich ist, dass die US-Armee ein Video von der Übung mitsamt Pressematerial veröffentlichte.Die Demonstration sei im internationalen Luftraum über dem Gelben Meer durchgeführt worden, um die Entschlossenheit und das Engagement für die regionalen Verbündeten zu zeigen, heißt es darin. Auch heißt es, der Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea stelle einen dreisten Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.Wie verlautete, seien die Kampfjets in den Luftraum über dem Westmeer eingetreten, während der Flugzeugträger nicht in die entsprechende Zone einfuhr.Angesichts Anzeichen für einen Test einer neuen Interkontinentalrakete in Nordkorea wird die Übung als Druckausübung und Warnung sowohl gegenüber dem Land als auch gegenüber China verstanden.Die koreanische Halbinsel überflogen unterdessen US-Aufklärungsflugzeuge. Am Montag kam eine Maschine des Typs Rivet Joint, die elektronische Signale erfassen kann, über dem Ostmeer zum Einsatz, am Dienstag eine Maschine des Typs Cobra Ball, die Flugspuren ballistischer Raketen verfolgen kann.Zudem wurden im Zuge einer ungewöhnlichen Maßnahme Bilder von einer Übung der US-Truppen in Korea mit Patriot-Abfangraketen veröffentlicht.