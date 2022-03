Südkorea führt System für Eingabe von Quarantäne-Informationen vor Einreise ein

Photo : YONHAP News

Südkorea führt am 21. März ein System zur Vorab-Eingabe von Informationen zur Quarantäne für alle Einreisenden am Flughafen Incheon ein.Die Einführung des sogenannten Q-Code kündigte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention heute in einer Pressemitteilung an. Damit wolle man die lange Wartezeit der Einreisenden so weit wie möglich reduzieren, hieß es zur Begründung.Demnach können Reisende noch vor der Ankunft in Südkorea auf der Webseite des Q-Code (https://cov19ent.kdca.go.kr) neben personenbezogenen Daten Informationen wie einen negativen PCR-Test, einen Impfnachweis sowie Gesundheitsinformationen hochladen.Nach der Eingabe aller nötigen Informationen wird ein QR-Code ausgestellt. Wer den Code in gedruckter Form oder auf dem Handy vorzeigt, kann die Quarantäne-Prüfung schnell erledigen.