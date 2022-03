Südkorea will zivil geführte Entwicklung von Kleinträgerrakten fördern

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Wissenschaft und IKT will die vom Zivilsektor angeführte Industrie von Kleinträgerraketen fördern.Das Ressort plant, von diesem Jahr bis 2027 27,8 Milliarden Won (22,5 Millionen Dollar) einzusetzen, um privaten Unternehmen bei der Erlangung der Fähigkeit zu helfen, zweistufige Kleinträgerraketen zu entwickeln.Das Ministerium will durch eine Ausschreibung bis April drei Unternehmen auswählen und sie beim Entwurf und Bau von kleinen Triebwerken unterstützen. Schließlich soll ein Unternehmen ausgewählt werden, damit gemeinsam Leistungstests durchgeführt werden.Das Ministerium begründete den Plan mit einem Wandel am globalen Markt für zivile Raumfahrt, in dessen Zentrum Kleinträgerraketen stehen. Einheimische Firmen verfügten jedoch noch nicht über ausreichend technologische Fähigkeiten, um kleine Trägerraketen selbst herzustellen.