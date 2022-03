Kospi in Seoul schließt nach drei Verlusttagen wieder im Plus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat nach drei Verlusttagen wieder im Plus geschlossen.Der Kospi rückte um 1,44 Prozent auf 2.659,23 Zähler vor.Grund sei ein Anstieg der US-Börsen als Folge eines kräftig gesunkenen Ölpreises gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Öpreis sei wieder unter 100 Dollar je Barrel gesunken, da es Gespräche zwischen Russland und der Ukraine gebe.Unterdessen werde allgemein erwartet, dass die US-Notenbank eine Zinswende einleiten werde, da der Ukraine-Krieg die Inflation antreiben könnte.Der Rückgang des Ölpreises sei der wichtigste Faktor für den Anstieg an der Börse gewesen. Neben den Gewinnen an der Wall Street hätten auch Erwartungen für Fortschritte bei Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine die Stimmung aufgehellt, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von Yonhap zitiert.