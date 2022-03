Briefwechsel der Staatsoberhäupter Südkoreas und Luxemburgs zum 60. Jahrestag der Beziehungsaufnahme

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und der Großherzog Henri von Luxemburg haben anlässlich des 60. Jahrestags der Aufnahme bilateraler Beziehungen Briefe ausgetauscht.Wie die Sprecherin des Präsidialamtes Park Kyung-mee mitteilte, habe Moon geschrieben, dass Luxemburgs Unterstützung und Aufopferung im Koreakrieg (1950-53) niemals vergessen werde.Auch habe er in dem Schreiben die Hoffnung geäußert, dass beide Länder gegenseitiges Verständnis und Freundschaft sowie ihre Beziehungen aus Anlass des Jubiläums weiter fördern werden.Der Großherzog habe in seinem Brief Glückwünsche zum Jubiläum geäußert. Auch die Hoffnung auf eine Verstärkung der Partnerschaft sowie einen gemeinsamen Beitrag zur Förderung geteilter Werte wie Weltfrieden und Demokratie habe er darin zum Ausdruck gebracht.