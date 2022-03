Internationales Erdbeben der Stärke 7,3 erschüttert Region Fukushima in Japan

Ein starkes Erdbeben hat die Region Fukushima in Japan erschüttert.



Das Beben der Stärke 7,3 auf der Richterskala habe sich um 23.36 Uhr nordöstlich von Japan im Pazifischen Ozean in einer Tiefe von 60 Kilometern ereignet, teilte die Wetterbehörde des Landes mit.



Anschließend wurde eine Tsunami-Warnung für die Präfekturen Miyagi und Fukushima herausgegeben. Mehr als zwei Millionen Haushalte waren ohne Strom. Die Warnung wurde am Donnerstagmorgen wieder aufgehoben.



Nach Angaben von Japans Atomaufsicht seien im Atomkraftwerk Fukushima in zwei Anlagen Pumpen an Kühlbecken ausgefallen.



Laut einem Bericht der Rundfunkanstalt NHK seien die Pumpen rund zwei Stunden später wieder in Betrieb gewesen.