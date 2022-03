Nordkoreanische Medien berichten nicht über Raketenstart am Mittwoch

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Medien haben über den Raketenstart am Mittwoch nicht berichtet.Der Vereinigte Generalstab in Südkorea hatte an dem Tag um 9.30 Uhr den Start eines Projektils vom Gebiet Sunan nahe Pjöngjang aus festgestellt. In Südkorea ging man wenig später davon aus, dass die Rakete nach dem Start in einer Höhe von 20 Kilometern explodiert sei.Nordkoreanische Medien wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA und die Arbeiterzeitung "Rodong Sinmun" informierten bislang nicht über den Start.Gewöhnlich wird am Morgen des Folgetags mit Foto über einen Raketenstart berichtet.Die ausbleibende Berichterstattung in Nordkorea passt zu der Einschätzung in Südkorea, dass der Test scheiterte.Vor dem Start hatte es verschiedene Anzeichen dafür gegeben, dass Nordkorea eine ballistische Rakete erproben könnte. Der Test könnte nach Einschätzung der Regierungen in Seoul und Washington mit der Entwicklung eines neuen Systems für Interkontinentalraketen in Zusammenhang stehen.