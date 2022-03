Vizeaußenminister Südkoreas und der USA führen Telefongespräch

Die Vizeaußenminister Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben am Telefon über die Sanktionen gegen Russland und die Kooperation für Sicherheit in der Wirtschaft im indopazifischen Raum diskutiert.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass der Zweite Vizeaußenminister Choi Jong-moon am Mittwoch ein Telefonat mit Jose Fernandez, Staatssekretär für wirtschaftliches Wachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, geführt habe.Beide Seiten tauschten Meinungen über die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aus, die nach der Invasion in die Ukraine verhängt wurden. Auch wurden das Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), das die USA als Teil der Indopazifik-Strategie anstreben, sowie faire Handelspraktiken thematisiert.Choi erläuterte laut dem Ministerium die Bemühungen der südkoreanischen Regierung im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland. Fernandez habe sich sehr bedankt und gesagt, dass das koreanisch-amerikanische Bündnis noch fester werde.Nach weiteren Angaben sagte Choi auch, dass die südkoreanische Regierung IPEF, den indopazifischen Wirtschaftsrahmen, im Grunde begrüße. Die zuständigen Behörden würden bald die entsprechende Überprüfung abschließen, um in Kürze die USA über Seouls Position informieren zu können, habe er geäußert.