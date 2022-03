Yoon führt Telefongespräch mit australischem Premierminister

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat mit dem australischen Premierminister Scott Morrison am Telefon über Möglichkeiten der weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen gesprochen.Yoons Sprecherin Kim Eun-hye teilte schriftlich mit, dass Yoon und Morrison am Mittwochabend ein 25-minütiges Telefongespräch geführt hätten.Nach seiner Wahl hatte Yoon mit US-Präsident Joe Biden, dem japanischen Premierminister Fumio Kishida und dem britischen Premierminister Boris Johnson am Telefon gesprochen.Mit Verweis auf die Teilnahme Australiens am Koreakrieg sagte Yoon, dass die Südkoreaner sich dem Land tief verbunden fühlten. Er äußerte die Hoffnung, dass beide Länder als Partner, die Werte wie Demokratie und Marktwirtschaft teilten, eine substanzielle Kooperation in verschiedenen Bereichen konkretisieren würden.Yoon und Morrison verständigten sich darauf, die letztes Jahr anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen eingegangene umfassende strategische Partnerschaft weiter auszubauen und die Zusammenarbeit in Hightech-Bereichen wie CO2-Neutralität und Weltraum zu verbessern. Sie vereinbarten außerdem eine engere Kooperation bei ihren Bemühungen um den Aufbau stabilerer Lieferkette für Ressourcen, einschließlich wichtiger Mineralien.