Ministerpräsident Kim besucht Türkei und Katar

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum bricht am Donnerstagvormittag zu einem fünftägigen Besuch in die Türkei und nach Katar auf.Für seine erste Auslandsreise nach dem Amtsantritt fliegt er von der Luftwaffenbasis Seoul in Seongnam aus mit der Präsidentenmaschine ab.Kim wird von Donnerstag bis Samstag die Türkei besuchen. Es ist der erste Besuch eines südkoreanischen Ministerpräsidenten in dem Land seit neun Jahren.Kim will anlässlich der Eröffnung der in Kooperation mit Südkorea gebauten Çanakkale-1915-Brücke für südkoreanische Technologie und eine engere Kooperation bei Infrastrukturprojekten werben.Anschließend wird Kim am Samstag und Sonntag Katar besuchen, um bei Gesprächen auf Spitzenebene zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern. Unter anderem ist ein Treffen mit seinem Amtskollegen Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani geplant.Beide wollen vor dem Hintergrund einer wachsenden Unsicherheit der weltweiten Energieversorgung ausführlich über eine engere Energiekooperation sprechen. Katar ist für Südkorea der größte Lieferant von Flüssigerdgas (LNG).Kim wird am Montag in Südkorea zurückerwartet.