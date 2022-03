Zusammensetzung des Übergangskomitees des gewählten Präsidenten abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Der Übergangsausschuss des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat die Auswahl der Mitglieder für seine sieben Unterausschüsse abgeschlossen.Das Gremium will möglicherweise am Freitag den offiziellen Arbeitsstart feiern.Yoons Sprecherin Kim Eun-hye gab am Donnerstag vor der Presse den Abschluss der Zusammensetzung bekannt. Sie stellte vor, welche Personen für das zweite Unterkomitee für Wirtschaft, das Unterkomitee für Wissenschaft, Technologie und Bildung sowie für das für Soziales, Wohlfahrt und Kultur ausgewählt wurden.Die frühere Abgeordnete Shin Yong-hyeon, die Wahlkampfchefin der Partei des Volks gewesen war, wird als Sprecherin des Übergangsteams dienen.