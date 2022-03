VOA: Fortschritte beim Abriss des Hotels Haegumgang am Gebirge Geumgang in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Abriss eines südkoreanischen Hotels am Gebirge Geumgang in Nordkorea ist laut einem US-Medienbericht weit fortgeschritten.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete am Donnerstag, dass auf einer Satellitenaufnahme von Planet Labs vom 15. März zu sehen sei, dass das Dach des Hotels Haegumgang abgerissen worden sei. Daher könne in das Innere des Gebäudes geblickt werden.VOA hatte zuvor gestützt auf Satellitenbilder vom 5. bis 9. März gemeldet, dass der Abriss des Hotels offenbar am 6. März begonnen habe. Innerhalb von nur zehn Tagen wurde der obere Teil des Gebäudes entfernt.Das Hotel Haegumgang wurde im Jahr 2000 eröffnet, damals inmitten eines regen innerkoreanischen Austauschs. Betrieben wurde es vom südkoreanischen Unternehmen Hyundai Asan. Nach der Erschießung einer südkoreanischen Touristin im Jahr 2008 wurden die innerkoreanischen Touren zum Gebirge Geumgang ausgesetzt, das Hotel wurde geschlossen.Nordkorea hatte im April 2010 die privaten Einrichtungen in der Touristenregion Gebirge Geumgang „eingefroren“.