Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Südkorea übersteigt erstmals 600.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat erstmals 600.000 übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 621.328 Neuinfektionen bestätigt, darunter 621.266 lokal übertragene und 62 eingeschleppte Fälle.Die Zahl hat sich verglichen mit der Vorwoche fast verdoppelt.Es wurden 429 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher starben 11.481 Corona-Infizierte im Land.Angesichts des Höhepunkts der Omikron-Welle teilte die Regierung mit, dass die Sterberate bei Covid-19 nun auf das Niveau einer saisonalen Grippe sinke. Deshalb werde erwogen, Covid-19 als Infektionskrankheit niedrigeren Grads einzustufen.Derzeit zählt Covid-19 zu den Infektionskrankheiten der Stufe 1, der höchsten von insgesamt vier Stufen. Dies bedeutet, dass ein Ausbruch der Krankheit umgehend gemeldet werden muss.Eine Herabstufung hätte Veränderungen hinsichtlich der Meldepflicht und der Übernahme medizinischer Kosten zur Folge.Die Regierung begann unterdessen mit der Überprüfung ihrer Regeln zur sozialen Distanzierung, da die aktuellen Regeln nur noch bis Sonntag gelten. Beobachter rechnen mit Lockerungen bei den Einschränkungen der Öffnungszeiten und der Teilnehmerzahl bei privaten Treffen.Die neuen Maßnahmen werden voraussichtlich am Freitag präsentiert.